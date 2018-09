'Google sommeerde personeel interne memo zoekmachine China te wissen'

In de memo werd beschreven dat gebruikers van de Chinese zoekmachine moesten inloggen om het product te gebruiken, meldt The Intercept. Het bericht was geschreven door iemand die aan het project werkte.

Ook stond in de memo dat Google de locatie van gebruikers zou volgen en dat een Chinese partner toegang zou hebben tot de verzamelde gegevens.

The Intercept onthulde in augustus dat Google plannen heeft om in China een smartphone-app met een gecensureerde versie van zijn zoekmachine uit te brengen. Zoekresultaten over onder meer democratie en mensenrechten zouden in het product onzichtbaar worden gemaakt.

'Google-top was woedend'

Volgens bronnen van de Amerikaanse nieuwssite waren de Google-topmensen woedend toen zij erachter kwamen dat details over de zoekmachine in de memo gedeeld werden met personeel dat niet bevoegd was die in te zien.

Volgens The Intercept heeft de afdeling personeelszaken van Google medewerkers die de memo ingezien zouden hebben een e-mail gestuurd met het verzoek het bestand te verwijderen. Met een zogenaamde 'volgpixel' zou de afdeling controleren wie de e-mails geopend heeft.

Amerikaanse politici en mensenrechtenorganisaties hebben kritiek op de plannen van Google. Zij stellen dat het bedrijf met de zoekmachine bijdraagt aan internetcensuur en inperking van online vrijheden. Google heeft tot nu toe niet publiekelijk op de kritiek gereageerd.