Belastingdienst wil in 2019 kentekens scannen om fraudeurs op te sporen

Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat staat omschreven in de Prinsjesdagstukken, dat vrijdag werd opgemerkt door RTL Nieuws​.

De Belastingdienst stopte begin 2017 met het verwerken van kentekens, nadat de Hoge Raad oordeelde dat daarvoor geen wettelijke basis was. Later bleek bovendien dat de Belastingdienst de verzamelde gegevens veel langer bewaarde dan nodig was.

Onder het nieuwe wetsvoorstel zou de Belastingdienst de kentekengegevens wel mogen verwerken om MRB-fraudeurs op te sporen, bevestigt een woordvoerder van de privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens tegen RTL Nieuws.

De Belastingdienst mag de verzamelde kentekens niet voor andere doeleinden verzamelen. "Het controleren of leaseauto's niet onterecht privé worden gebruikt mag nog steeds niet", benadrukt de woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens tegen RTL Nieuws.

Desondanks onderzoekt de Belastingdienst of de kentekens in de toekomst wellicht alsnog gebruikt kunnen worden om te controleren of leaseauto's voor zakelijk gebruik ook privé gebruikt worden.