Google-personeel overwoog zoekresultaten aan te passen na inreisverbod

Dat blijkt vrijdag uit interne e-mails in handen van The Wall Street Journal. Een woordvoerder van Google benadrukt dat het om een brainstorm ging. "Geen van deze ideeën zijn geïmplementeerd."

In de e-mails werd besproken of de zoekmachine bepaalde pagina's hoger in de zoekresultaten kon plaatsen. Op deze pagina's staat bijvoorbeeld beschreven hoe Amerikanen bezwaar kunnen maken tegen het inreisverbod.

President Trump voerde het inreisverbod afgelopen jaar in. Dit verbod wordt nog steeds gehandhaafd, waardoor mensen uit Iran, Noord-Korea, Syrië, Libië, Jemen, Somalië en Venezuela niet zomaar naar de Verenigde Staten kunnen reizen.

Algoritme zou vooral islamofobe websites tonen

Volgens de medewerkers liet het zoekalgoritme overwegend islamofobe websites zien als gebruikers zochten naar bijvoorbeeld 'islam' of 'iran'. Ook zouden er vooroordelen opduiken bij het zoeken naar woorden als 'Mexico' of 'latino'.

Hoewel het aanpassen van de zoekresultaten werd besproken, werd in de berichten meermaals gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet zo snel in politieke zaken wil mengen.

Trump was eerder kritisch over Google

Trump uitte onlangs kritiek op Google, omdat het bedrijf volgens hem de zoekresultaten aanpast om nepnieuws over hem te tonen. Daarbij verwijst hij naar kritische artikelen van bijvoorbeeld The New York Times.

Er is vooralsnog geen concreet bewijs dat Google de zoekresultaten over Trump manipuleert. Het bedrijf zei eerder dat de kritische verhalen over de president door een algoritme werden geselecteerd. Google bepaalt op basis van betrouwbaarheid van websites en bepaalde sleutelwoorden welke sites in de resultaten worden getoond.

Google onderneemt al langere tijd actie tegen nepnieuws. Externe websites als Snopes controleren of nieuws als nep bestempeld kan worden. Als dat het geval is, bestempelt de zoekmachine het bericht ook als zodanig.