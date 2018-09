Verenigde Staten zetten met nieuw beleid aanval op buitenlandse hackers in

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn goedkeuring voor het uitvoeren van digitale aanvallen gegeven, laat de nationale veiligheidsadviseur John Bolton weten.

"Het uitvoeren van cyberaanvallen is in ons nationaal belang", zei Bolton. "Niet omdat we per se agressiever willen zijn in het digitale domein, maar juist om tegenstanders af te schrikken en te laten merken dat aanvallen tegen de VS ze duur komen te staan."

Het nieuwe beleid geeft Amerikaanse nationale overheden richtlijnen voor hoe zij zich tegen cyberaanvallen moeten beschermen en de data van Amerikaanse burgers moeten beschermen.

Veel cyberaanvallen verwacht richting congresverkiezingen

Het plan komt enkele weken voor de Amerikaanse congresverkiezingen in november. De inlichtingendiensten in de Verenigde Staten verwachten een stortvloed aan digitale aanvallen in aanloop naar dat moment.

In augustus werd bekend dat Trump de drempel voor het uitvoeren van digitale aanvallen verlaagd zou hebben. Op die manier wil het Witte Huis spionage en buitenlandse inmenging in verkiezingen tegengaan.

Volgens Bolton kiest de VS onder Trump makkelijker voor de aanval dan onder de regering-Obama het geval was.