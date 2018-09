Google blijft bedrijven toegang tot Gmail geven om e-mails te scannen

Dat heeft de internetgigant middels een brief laten weten aan het Amerikaanse Congres, meldt The Wall Street Journal.

In juli werd bekend dat Google honderden ontwikkelaars van buiten het bedrijf toegang geeft tot de mailboxen van Gmail-gebruikers. De bedrijven doen dat bijvoorbeeld door een aparte e-mailapp aan te bieden, waarmee gebruikers met hun Gmail-account kunnen inloggen.

Op die manier krijgen de bedrijven inzicht in het e-mailgebruik. Zij kunnen bijvoorbeeld de inhoud van berichten scannen of controleren of een gebruiker een bepaalde e-mail geopend heeft.

In sommige gevallen worden de e-mails niet door computerprogramma's, maar door mensen gelezen. Volgens The Wall Street Journal hebben honderden ontwikkelaars toegang tot Gmail-inboxen, nadat gebruikers daarvoor toestemming hebben gegeven.

In de brief aan het Amerikaanse Congres schrijft Google dat het bedrijf het scannen van e-mails toestaat, zolang gebruikers op de hoogte zijn van de activiteiten. In veel gevallen bieden de bedrijven gratis apps aan om gebruikers te verleiden toestemming te geven.

Google is vorig jaar zelf wel gestopt met het scannen van Gmail-berichten voor reclamedoeleinden.

Google beantwoordt niet alle vragen

Congresleden hadden Google gevraagd om een overzicht te geven van het aantal keer dat het bedrijf een derde partij heeft geschorst, omdat die zich niet aan de regels hield. Ook vroegen zij om een lijst van gevallen waarin derde partijen data met anderen hebben gedeeld. Aan deze verzoeken gaf Google in de brief geen gehoor.

Op 26 september vindt een verhoor door een commissie van de Amerikaanse Senaat plaats over het privacybeleid van internetbedrijven. Daarbij treedt Googles privacydirecteur Keith Enright op als getuige. Ook Apple, Twitter en retailgigant Amazon zijn voor het verhoor uitgenodigd.