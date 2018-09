Spotify laat onafhankelijke artiesten zelf muziek uploaden

Het muziekplatform kondigde de functie donderdag aan op zijn website. Vooralsnog zijn slechts een paar honderd Amerikaanse artiesten uitgenodigd om aan de bèta deel te nemen. In de toekomst moet de functie breder uitgerold worden.

Het uploaden van muziek gaat via het platform Spotify for Artists. Dat is een platform voor artiesten waarmee ze onder meer kunnen zien hoeveel fans ze op Spotify hebben en hoe betrokken die zijn.

Het uploaden van muziek is gratis voor artiesten. Spotify schrijft dat het niet uitmaakt hoeveel nummers er geüpload worden en hoe vaak dat gebeurt. Wel krijgen de artiesten betaald op basis van hoe vaak de muziek door mensen beluisterd is, net zoals bij andere artiesten en bands het geval is.

Op andere platforms, zoals SoundCloud, kunnen artiesten al langer muziek uploaden om meer fans te bereiken.