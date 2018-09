Ierland int volledige belastingachterstand van 13 miljard euro van Apple

De Europese Commissie sommeerde Apple in 2016 om 13 miljard euro aan niet-betaalde belastingen in Ierland alsnog te betalen. Volgens Brussel heeft Apple met een belastingdeal illegale staatssteun ontvangen.

Hoewel de belastingdeal teruggaat tot 1991, kan de Europese Commissie niet-geïnde belastingen van maximaal tien jaar voor de start van het onderzoek alsnog opeisen. Brussel stuurde in 2013 zijn eerste verzoeken om informatie over de belastingdeal te ontvangen.

Apple maakte in Ierland gebruik van twee dochterbedrijven met de rechten om het intellectueel eigendom van Apple buiten de Verenigde Staten te gebruiken. Dankzij de deal met Ierland betaalde Apple in 2003 over zijn winst een belasting van effectief 1 procent. Tot 2014 daalde dat naar 0,005 procent. Apple heeft zijn bedrijfsstructuur in Ierland in 2015 veranderd.

Zowel Apple als Ierland is in beroep gegaan tegen de uitspraak uit 2016. Volgens beide partijen was de belastingdeal in lijn met zowel de Ierse als Europese wet. Het duurt vermoedelijk jaren voordat de Europese rechter definitief een uitspraak heeft gedaan.