Facebook mag in Duitsland 'legale haatzaaiers' schorsen

Dat heeft een rechter deze week in Duitsland bepaald. De uitspraak van de rechter is nog niet definitief, omdat partijen nog in beroep kunnen gaan.

Facebook werd eerder dit jaar aangeklaagd door een gebruiker, die dertig dagen van het sociale netwerk was geschorst. De gebruiker in kwestie riep mede-Facebook-gebruikers op waterkanonnen en knuppels te gebruiken om asielzoekers het land uit te zetten.

Volgens de Duitse wet was er bij de reactie juridisch gezien geen sprake van haatzaaien. De rechter heeft echter bepaald dat het bericht volgens de algemene voorwaarden van Facebook niet is toegestaan. Het sociale netwerk stond daarom in zijn recht door de gebruiker te schorsen.

Facebook staat in Duitsland vaker voor de rechtbank wegens verwijderde berichten en verbannen gebruikers. In april zei een rechter nog dat een gebruiker niet van het netwerk geweerd mocht worden na het plaatsen van een negatieve reactie over immigratie.