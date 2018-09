Google test ondersteuning vingerafdrukscanners in Chrome-browser

Met ondersteuning kunnen gebruikers hun vingerafdruk gebruiken om in te loggen bij websites of sociale platforms. Dat kan vooralsnog met vingerafdrukscanners op Android-telefoons en MacBooks, schrijft Google op zijn blog.

Het is niet bekend of Google ook andere biometrische opties gaat ondersteunen om in te loggen, zoals gezichtsscanners op Windows (via Windows Hello) of via Face ID op nieuwe iPhones.

Bij websites waarop vingerafdrukscannen wordt ondersteund, komt een scherm in beeld die vraagt om de identiteit te verifiëren.

Vernieuwing in Chrome

Google vernieuwde deze maand het ontwerp van zijn internetbrowser op desktops en smartphones. Eén van de nieuwe functies van Chrome is dat de browser zelf in staat is om wachtwoorden voor online diensten te verzinnen.

Ook de adresbalk werd vernieuwd. Bij het invoeren van vragen, geeft de balk in bepaalde gevallen direct antwoord, bijvoorbeeld bij weersinformatie of vertalingen.