Opnieuw vragen van Amerikaanse politici over plannen voor China

In augustus werd bekend dat Google een gecensureerde versie van zijn zoekmachine wil uitbrengen in China. De zoekmachine zou resultaten over onder meer mensenrechten, religie en democratie vermijden.

Een groep van zes Amerikaanse politici vroeg Google destijds al naar de plannen, maar het bedrijf laat tot nu toe niets los. Ook mensenrechtenorganisaties hebben zich tegen de plannen uitgesproken.

De zestien politici vragen in de brief of Google kan garanderen dat Chinese gebruikers en buitenlanders in China niet uitvoerig gevolgd worden door Google-producten.

De actie voert de druk op Google op, maar het bedrijf heeft nog altijd niet inhoudelijk gereageerd. Wel liet Google in een verklaring weten dat het "jarenlang investeert om Chinese gebruikers te helpen" en dat de plannen voor een Chinese zoekmachine zich nog in een vroeg stadium bevinden.

Verhoren in Amerikaanse Senaat

Google-oprichter Larry Page was uitgenodigd om op 6 september te getuigen voor een commissie van de Amerikaanse Senaat, maar kwam niet opdagen. Mogelijk hadden de Amerikaanse senatoren het moment aangegrepen om hem direct naar de Chinese plannen te vragen.

Op 26 september vindt opnieuw een verhoor door een commissie van de Amerikaanse Senaat plaats. Daarbij treedt Googles privacydirecteur Keith Enright op als getuige. Ook Apple, Twitter en retailgigant Amazon zijn voor het verhoor uitgenodigd.