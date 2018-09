Roemenië moet hacker Guccifer aan Verenigde Staten uitleveren

Lazar moet aan de VS worden uitgeleverd nadat hij zijn zeven jaar lange gevangenisstraf in Roemenië heeft uitgezeten, heeft een Roemeense rechter deze week bepaald, meldt Law360.

De man werd in 2016 in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en vier maanden. Hij wist onder meer door te dringen tot het e-mailaccount van iemand die regelmatig met Hillary Clinton mailde, waarmee hij het gebruik van een privé-e-mailadres door Clinton aanwakkerde.

Guccifer is in juni 2014 in Roemenië al veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar voor vergelijkbare hacks in dat land. In maart 2016 werd hij tijdelijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten vanwege zijn strafzaak daar.

Russische inlichtingendienst gebruikte 'Guccifer 2.0'

Het persona Guccifer werd vanaf 2016 gebruikt door een groep Russische hackers die volgens de Verenigde Staten hebben ingebroken in de computersystemen van het bestuur van de Democratische Partij.

Door de naam Guccifer 2.0 aan te nemen wilden de hackers, die voor de Russische inlichtingendienst GRU werkten, het doen voorkomen alsof een onafhankelijke hacker uit Oekraïne achter de aanvallen zat.