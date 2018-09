Facebook volgde voorbeeld Apple met verbannen complotdenker Alex Jones

De Facebook-CEO wordt in een groot interview met The New Yorker gevraagd waarom het zo lang duurde voordat Facebook actie ondernam tegen Jones. De complotdenker beweert onder meer dat het Sandy Hook-bloedbad van 2012 nep is.

"Ik geloof dat het niet juist is om mensen te verbannen omdat ze iets zeggen dat feitelijk onjuist is", zegt Zuckerberg. De CEO is het wel met de interviewer eens dat Jones "wel meer dan feitelijk onjuist" is.

Facebook was begin augustus nog in dubio over het lot van de pagina's van Jones, toen Apple verschillende podcasts van de complotdenker verwijderde. "Toen zij dat deden, vonden we dat wij niet zomaar stil konden blijven zitten. We moesten direct een beslissing nemen", aldus Zuckerberg.

Zuckerberg wil een schaalbaar systeem ontwikkelen waarmee Facebook dergelijke beslissingen altijd op dezelfde manier kan nemen, maar het zou ingewikkeld zijn om als bedrijf de grenzen van de vrije meningsuiting te beperken.

Nadat Apple begin augustus de podcasts van Jones schrapte, verwijderde Facebook vier pagina's van Jones en van InfoWars. Daarna volgden snel meer bedrijven.

Zo werden de video's van Jones van YouTube verwijderd, schrapte ook Spotify de podcasts van Jones en kreeg de complotdenker een tijdelijke Twitter-blokkade opgelegd. Begin september werd dat verbod permanent, omdat Jones volgens Twitter de gedragsregels bleef overtreden. Ook verwijderde Apple de app van InfoWars.

Spijt van uitspraken over nepnieuws

Facebook kwam de afgelopen tijd veelvuldig in opspraak vanwege onder meer de verspreiding van nepnieuws. Zo wordt Facebook verweten dat het te weinig heeft gedaan tegen nepnieuws tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het Britse Brexit-referendum.

Zuckerberg verdedigde zijn bedrijf destijds. "Het idee dat nepnieuws op Facebook de verkiezingen op enige manier heeft beïnvloed, is volgens mij een heel gek idee", zei de CEO destijds.

Nu vindt Zuckerberg dat hij toen "gladjes" heeft gereageerd. "Niemand wil ook maar enige hoeveelheid nepnieuws", aldus de CEO. Een voormalige leidinggevende zei begin dit jaar tegen Wired dat het bestuur destijds flink op Zuckerberg heeft moeten inpraten.

"Wat hij zei was ontzettend schadelijk", aldus de voormalig Facebook-leidinggevende. "We moesten hem daar echt op bijdraaien. We realiseerden ons dat het bedrijf een verschoppeling zou worden als we dat niet deden."

Inmiddels heeft Zuckerberg zijn standpunt over nepnieuws gewijzigd en zet Facebook vol in op het tegengaan van de verspreiding van feitelijke onwaarheden. Zo worden de berichten op Facebook gecontroleerd door kunstmatige intelligentie en inmiddels twintigduizend medewerkers.

Zuckerberg krijgt advies van Bill Gates

In het interview wordt ook Microsoft-oprichter en voormalig CEO Bill Gates aangehaald. Gates adviseert Zuckerberg soms, onder meer toen de Facebook-CEO eerder dit jaar werd opgeroepen om te getuigen voor het Amerikaanse Congres.

Gates gaf Zuckerberg het advies om de Amerikaanse wetsmakers niet uit te dagen. Die fout maakte Gates wel eind jaren negentig. Toen werd hij door het Congres opgeroepen om het destijds monopolistische Microsoft te verdedigen. Gates stelde zich toen vijandig op, waarna zijn bedrijf in een slepende mededingingszaak terechtkwam.

Gates moedigde Zuckerberg aan om een kantoor in de Amerikaanse hoofdstad Washington te openen, om zo te kunnen lobbyen bij de Amerikaanse politiek. In 2017 gaf Facebook 11,5 miljoen dollar uit aan zijn politieke lobby, en tijdens zijn verhoor eerder dit jaar stelde Zuckerberg zich inderdaad vrij nederig op.