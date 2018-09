Apple verwijdert InfoWars-app wegens 'aanstootgevende inhoud'

De app van de omstreden complotdenker Alex Jones zou meerdere regels van Apple hebben overtreden. Het bedrijf meldt aan Reuters dat de InfoWars-app onder meer "discrimineerde en haatzaaide, op basis van religie, ras, seksuele voorkeur en geslacht".

Het weren van de InfoWars-app is de zoveelste maatregel van een techbedrijf tegen het platform van Jones. Apple haalde eerder al afleveringen van de InfoWars-podcast uit iTunes. Destijds werd de app niet verwijderd, omdat Apple nog niets was tegengekomen dat in strijd was met de regels.

Jones beweert onder meer dat de Amerikaanse overheid achter de aanslagen van 11 september 2001 zit. Daarnaast zegt hij dat de schietpartij bij een basisschool in Sandy Hook in 2012 door extreemlinksen is uitgevoerd, omdat ze het recht op wapenbezit in de VS wilden aanvechten.

Ook andere techbedrijven namen maatregelen

Donderdag besloot Twitter de accounts van Jones en InfoWars permanent te verbannen. Volgens het sociale medium overtrad Jones opnieuw de gedragsregels. Twitter was tot donderdag terughoudend met het bannen van Jones.

Andere bedrijven ondernamen al eerder stappen tegen de complotdenker. Zo verwijderden Google, Facebook en Spotify aanstootgevende content van Jones.