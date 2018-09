'Techgigant IBM bood politie New York software voor etnisch profileren aan'

Het NYPD heeft camerabeelden, die voor de ontwikkeling van de analysesoftware gebruikt werden, aan IBM beschikbaar gesteld, meldt de Amerikaanse nieuwssite The Intercept op basis van onder meer interne documenten.

Uit de documenten blijkt dat IBM zijn software sinds 2012 gebruikte om inwoners van New York te analyseren. Naast huidskleur maakte het bedrijf de personen ook doorzoekbaar op leeftijd, geslacht, haarkleur en de aanwezigheid van gezichtsbeharing.

Een woordvoerder van het NYPD zegt tegen The Intercept dat de politie het aanbod van IBM om mensen op basis van ras of huidskleur te doorzoeken heeft afgeslagen. Medewerkers die de software testten, zouden instructies hebben gekregen om deze functies niet te gebruiken.

'Schijn van etnisch profileren vermijden'

"Dat is niet omdat het testen of gebruik van de software illegaal of onjuist is om te zoeken naar een verdachte die overeenkomt met de omschrijving van een slachtoffer of getuige", zegt de woordvoerder. "De keuze is specifiek gemaakt om ook maar de schijn van het gebruik van technologie voor etnisch profileren te vermijden."

Volgens een voormalig medewerker van IBM die aan de analysesoftware werkte, is dat onjuist. "Geen enkel bedrijf gaat geld spenderen (aan het ontwikkelen van een technologie, red.) als de klant er niet in geïnteresseerd is."

IBM heeft de samenwerking met de politie van New York nooit openbaar gemaakt. Volgens de woordvoerder van het NYPD is de politie in 2016 helemaal gestopt met het gebruik van de analysesoftware.