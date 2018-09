Twitter-CEO Jack Dorsey: 'Wij zijn politiek onafhankelijk'

"Twitter kan niet dienen als een digitaal dorpsplein als het onderworpen is aan de politieke opvattingen van zijn makers", zei Dorsey tijdens zijn openingsverklaring voor een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

De commissie verhoorde de Twitter-directeur naar aanleiding van Republikeinse kritiek over de onpartijdigheid van het sociale medium. Die ontstond na een onderzoek van Vice News in juli, waardoor bekend werd dat een aantal Republikeinse politici niet zichtbaar werd in het uitklappende blok met zoekresultaten.

Dorsey verklaarde dat algoritmes van Twitter er inderdaad voor hebben gezorgd dat een aantal personen niet zichtbaar was in die zoekresultaten. In totaal ging het om meer dan 600.000 accounts, waaronder Amerikaanse congresleden.

"We hebben geoordeeld dat dat niet eerlijk was, en hebben het gecorrigeerd", zei Dorsey. Toch verklaarde hij dat conservatieve gebruikers niet expliciet een 'schaduwban' (de activiteiten van een specifieke gebruiker niet weergeven voor andere gebruikers, zonder dat de gebruiker in kwestie hiervan op de hoogte is, red.) wordt opgelegd.

Zowel accounts van Democraten als Republikeinen waren door het algoritme minder zichtbaar, maar over de verhouding van de getroffen accounts wilde Dorsey niets loslaten.

Twitter belooft meer transparantie

Dorsey beloofde tijdens het verhoor op verschillende punten meer transparantie. Zo beloofde hij meer informatie openbaar te maken over het aantal meldingen van misbruik.

Ook zei hij dat Twitter beter zijn best moet doen om de meldingen te verwerken. Dorsey wilde woensdagavond niet bekendmaken hoeveel meldingen van misbruik op Twitter of zijn videodienst Periscope binnenkomen.

Daarnaast erkende hij dat de voorwaarden van het sociale medium te vaag zijn. "Als je de voorwaarden nu, met een kop koffie erbij, doorleest, denk ik niet dat je ze begrijpt", zei Dorsey. "We kunnen onze regels en voorwaarden veel toegankelijker maken. Dat is iets waar we aan werken."

Op het gebied van privacy zei hij dat Twitter aan zijn gebruikers beter duidelijk moet maken welke data zij afstaan in ruil voor het gebruik van Twitter. Het sociale medium verdient zijn geld door informatie over gebruikers te verzamelen en ze vervolgens advertenties voor te schotelen.

Dorsey zei dat naar aanleiding van een opmerking van het commissielid Jerry McNerney, die het adagium "Als je niet betaalt voor de dienst, ben jij het product" gebruikte.

Tot slot zei Dorsey er zelfs voor open te staan om Twitters algoritmes openbaar of deels openbaar te maken, zodat ze beoordeeld kunnen worden. Wel zei hij dat openheid ervoor kan zorgen dat mensen kennis over de algoritmes gebruiken om ze te misbruiken.

Dorsey niet tevreden met blauwe vinkjes

Tijdens het verhoor maakte Dorsey kenbaar niet tevreden te zijn met zijn verificatieproces. Twitter gebruikt blauwe vinkjes om aan te geven dat een gebruiker, zoals politicus of beroemdheid, daadwerkelijk achter het account zit.

In 2016 stelde Twitter de mogelijkheid tot verificatie open voor alle gebruikers, maar het bedrijf heeft dit programma inmiddels stopgezet, maakte Dorsey bekend.

"Er zaten zoveel fouten in dat we beseften dat we opnieuw moesten beginnen", zei de Twitter-directeur. Het bedrijf maakt nog wel een uitzondering voor politici, bepaalde merken en andere publieke figuren.

"Het verificatieproces heeft een frisse nieuwe start nodig", zei de directeur. Twitters algoritmes geven gebruikers met een blauw vinkje op bepaalde gebieden voorrang op andere gebruikers. "We vragen ons af of dat nog juist is", zei Dorsey.

Twitter kan accounts hun blauwe vinkje ontzeggen als de gebruiker zich, op het sociale medium of daarbuiten, op een extremistische manier gedraagt. Ook kan Twitter overwegen het account volledig te verbannen.

'Welzijn' van Twitter speerpunt

Dorsey benadrukte meermaals dat het 'welzijn' op Twitter het belangrijkste speerpunt voor het bedrijf is. Daarmee wil het sociale medium een positieve bijdrage aan maatschappelijke discussies leveren.

Momenteel moet Twitter nog bepalen welke indicatoren het 'welzijn' van zijn platform bepalen. Het bedrijf wil er onder meer achter komen of gebruikers zich alleen laten omringen door mensen die dezelfde standpunten hebben (zich bevinden in zogenaamde echokamers of filterbubbels).

Een groep onderzoekers, onder leiding van de Universiteit Leiden, is in juli verkozen om te onderzoeken hoe mensen zich op Twitter gedragen omtrent politieke discussies.

Tweede verhoor van Dorsey

Greg Walden, de voorzitter van de commissie, sloot het verhoor rond 23.45 uur Nederlandse tijd, na vier uur van vragen en antwoorden. Dorsey, die voor het eerst publiekelijk getuigde, wist de meeste vragen te beantwoorden.

Toch moest hij regelmatig beloven later terug te komen op bepaalde details die hij niet paraat had. Het bedrijf moet de antwoorden op bepaalde vragen deze maand bij de commissie indienen.

Het was de tweede keer op woensdag dat Dorsey vragen van een commissie moest beantwoorden. Eerder op de dag getuigde hij, samen met Facebook-topvrouw Sheryl Sandberg, al over politieke inmenging op sociale media.