Trump beschuldigt sociale media van inmenging bij verkiezingen

Trump zegt in een interview met The Daily Caller dat socialemediabedrijven zich bemoeien met de tussentijdse verkiezingen. Die vinden op 6 november in de VS plaats. "Ik denk dat ze dat al hebben gedaan", zegt Trump.

Ook bij de presidentsverkiezingen in 2016 was dat volgens Trump aan de orde. "De echte beïnvloeding, als je daar goed naar kijkt, was dat bijna alle socialemediabedrijven superliberaal zijn en Hillary Clinton aanhingen."

De Amerikaanse president denkt dat hij de strijd uiteindelijk heeft gewonnen, omdat hij "beter met Twitter en sociale media kon omgaan". "Maar de waarheid is dat ze allemaal aan Clintons kant stonden." Het artikel van The Daily Caller gaat verder niet in op details.

'Twitter maakt geen onderscheid tussen politieke partijen'

Dinsdag wuifde Twitter-directeur Jack Dorsey de kritiek weg dat het sociale medium conservatieve gebruikers de mond snoert. Republikeinen betichtten Twitter ervan conservatieve geluiden minder zichtbaar te maken dan progressieve berichten.

Dorsey liet in een verklaring weten dat zijn bedrijf geen onderscheid maakt. "Twitter is erbij gebaat alle stemmen op het platform toe te staan, vanuit een zakelijk perspectief en om het maatschappelijke debat te dienen."

De Twitter-directeur wordt woensdag door een commissie van het Huis van Afgevaardigden verhoord naar aanleiding van deze kritiek.

'Google laat alleen nepnieuws zien over Trump'

Trump beschuldigde Google een week geleden van het tonen van nepnieuws over hem in de zoekresultaten. "Zoekresultaten voor 'Trump News' laten alleen berichten van nepnieuwsmedia zien", tweette hij. "Met andere woorden: er is mee gesjoemeld."

Tijdens een persconferentie zei Trump dat Twitter en Facebook zich op "glad ijs begeven" wat betreft de verspreiding van nepnieuws. "Ze moeten voorzichtig zijn, want dit is niet eerlijk voor grote groepen van de samenleving."

Google reageerde dezelfde middag nog op de beschuldigingen van Trump, en ontkende dat de zoekresultaten bevooroordeeld zijn ten nadele van de president. "Onze zoekmachine wordt niet gebruikt om een politieke agenda vast te stellen en wij beïnvloeden onze resultaten niet naar een politieke ideologie."

Bedrijven als Twitter, Facebook en Google stellen de laatste jaren juist veel te hebben veranderd om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan.