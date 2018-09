Twitter laat door bug neplikes bij Trump-tweets zien

Dat ontdekten gebruikers bij tweets van onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump, schrijft Engadget.

De berichten verschenen in tijdlijnen, met de melding dat gevolgde accounts deze van een like hadden voorzien. In werkelijkheid had echter niemand op de likeknop gedrukt.

Het sociale netwerk spreekt van een bug. Het was volgens Twitter niet de bedoeling de tweets op deze manier te tonen. Er wordt op het moment aan een oplossing voor het probleem gewerkt.

De likebug leidde tot kritiek van bezoekers, die dachten dat Twitter probeerde ze berichten voor te schotelen waar ze niks mee hadden. "Het sociale netwerk probeert ons uit onze bubbels te halen", schrijft gebruiker Tappy Paws.

Niet eerste socialemediarel rond Trump

Dat het bij tweets van Trump gebeurde, leek een rol bij de ophef te spelen. Momenteel wordt onderzocht of de president banden met Rusland had. De Russische overheid probeerde volgens experts de verkiezingen te beïnvloeden via sociale media.

Het campagneteam van president Trump werd eerder dit jaar geassocieerd met Cambridge Analytica, een databedrijf dat misbruik maakte van Facebook-gegevens.

Hiermee werden psychologische profielen samengesteld, om gerichte politieke advertenties op het sociale netwerk te tonen.