Twitter-directeur wuift kritiek op mond snoeren conservatieve gebruikers weg

Dat blijkt uit de geschreven verklaring van de Twitter-directeur, die dinsdag openbaar is gemaakt. Dorsey wordt woensdag naar aanleiding van kritiek verhoord door een commissie van het Huis van Afgevaardigden. Republikeinen betichten Twitter ervan conservatieve geluiden minder zichtbaar te maken dan progressieve stemmen.

In juli uitte de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter zijn ongenoegen over het vermeende 'shadow banning' (de activiteiten van een specifieke gebruiker niet weergeven voor andere gebruikers, zonder dat de gebruiker in kwestie hiervan op de hoogte is, red.) van prominente Republikeinen.

In de verklaring laat Dorsey weten dat er geen "significant verschil is" in hoe vaak tweets van Republikeinse en Democratische congresleden door Twitter-gebruikers worden gezien.

"Twitter is erbij gebaat alle stemmen op het platform toe te staan, vanuit een zakelijk perspectief en om het maatschappelijke debat te dienen", schrijft Dorsey in zijn verklaring.