Facebook tijdens noodtoestand geblokkeerd in Libische steden

Het is onduidelijk waarom het sociale netwerk precies geblokkeerd is, aldus Reuters. Overheidsmedewerkers konden niet vertellen wie er achter het besluit zat.

Facebook is in Libië een belangrijke nieuwsbron waarop vooral de overheid informatie deelt. Onafhankelijke media spelen nagenoeg geen rol in het land.

Libië verkeert in een burgeroorlog sinds oud-dictator Muammar Gaddafi in 2011 viel. In de afgelopen week waren er grote rellen, waarbij onder meer vierhonderd gevangenen uitbraken en 39 mensen om het leven kwamen. Tripoli heeft de noodtoestand uitgeroepen.

Het moederbedrijf van twee telecomproviders in Libië zegt dat een gebrek aan beveiliging ertoe geleid heeft dat er meerdere storingen op hun netwerk zijn. Experts kunnen de netwerken niet repareren, omdat ze door een stroomgebrek niet de juiste plekken kunnen bereiken.