'Twitter-directeur stak stokje voor verbannen van complotdenker Alex Jones'

Personeel onder Dorsey zou besloten hebben om Jones wel de toegang tot het sociale medium te ontzeggen, meldt The Wall Street Journal op basis van een ingewijde. Twitter ontkent dat Dorsey persoonlijk een stokje voor de beslissing heeft gestoken.

In augustus besloten meerdere grote internetplatforms, zoals Facebook, Apple, Spotify en YouTube, dat de rechtse complotdenker Jones niet langer welkom was. Twitter besloot Jones niet te verbannen, hoewel het sociale medium hem later wel tijdelijk de mogelijkheid tot tweeten ontzegde.

Volgens meerdere bronnen van The Wall Street Journal is Dorsey betrokken bij beslissingen rond de meeste noemenswaardige situaties. Twitter zegt dat de directeur inderdaad van zich laat horen, maar nooit het laatste woord heeft.

Dorsey getuigt aanstaande woensdag voor een comité van het Amerikaanse congres over Twitters beleid rond het plaatsen van berichten. Ook Sheryl Sandberg, operationeel directeur van Facebook, is aanwezig. Daarnaast is Google-oprichter Larry Page uitgenodigd, maar het is onduidelijk of hij op komt dagen.