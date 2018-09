Televisieservice Ziggo kampt twee dagen lang met storing

Dat meldt de provider aan NU.nl.

Daarnaast is de video on demand-dienst van de provider buiten gebruik. De storing nam de gehele zondag en nu ook de maandag in beslag. Het is niet duidelijk hoelang de storing gaat duren.

Volgens een woordvoerder van Ziggo werd op maandag nog een probleem bekend: proberen klanten de Horizon-box te resetten, dan werkt in sommige gevallen de tv-dienst niet meer.

De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring in een datacenter van Ziggo. De provider probeerde via omwegen de dienst weer snel online te krijgen, maar dat lukte niet. "Inmiddels is er een team experts ter plaatse om een oplossing te zoeken", aldus de woordvoerder.

Klantenservice is ook getroffen

De storingschecker van de klantenservice van Ziggo viel in de nacht van zaterdag op zondag al uit door de problemen. Met de storingschecker kunnen klanten van het bedrijf op basis van hun postcode en huisnummer controleren of in hun wijk een storing met internet, tv of vaste telefonie van Ziggo is.

De klantenservice zelf is daarnaast moeilijk te bereiken door de storingsproblemen. Hierdoor kunnen klanten moeilijk contact leggen als zij de problemen ondervinden.

