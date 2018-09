Televisieservice Ziggo kampt met storing

"Dat geldt ook voor de Grand Prix van Monza die zondagmiddag wordt uitgezonden", aldus Ziggo.

Daarnaast is de Video on Demand-dienst van de provider buiten gebruik. Het is niet duidelijk hoe lang de storing gaat duren.

De storingschecker van de klantenservice van Ziggo viel in de nacht van zaterdag op zondag al uit. Met de storingschecker kunnen klanten van het bedrijf op basis van hun postcode en huisnummer controleren of in hun wijk een storing is met internet, tv of vaste telefonie van Ziggo is.

