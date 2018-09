Hardware- en softwarefouten grootste oorzaak van telecomstoringen in Europa

In 62,1 procent van de gemelde incidenten waren nalatige hardware of fouten in de software de oorzaak van een incident, maakt de Europese netwerktoezichthouder ENISA vrijdag bekend.

Vorig jaar kreeg ENISA in totaal 169 meldingen van Europese telecomautoriteiten binnen. In Nederland is dat het Agentschap Telecom. In iets meer dan de helft van de gemelde situaties had het mobiele telefoon- en internetverkeer last van een onderbreking.

Menselijke fouten zorgden in 18,3 procent van de gevallen voor een telecomstoring, gevolgd door extreme weersomstandigheden met 17,2 procent. Kwaadwillende acties, zoals een DDoS-aanval, leidden in 2,4 procent tot een storing.

Technische problemen hadden meeste impact

De technische problemen hadden vorig jaar in Europa de meeste impact op de telecomdiensten. De hard- en softwarefouten maakten de telecomdiensten in 2017 respectievelijk 16.900 en 12.800 uur onbruikbaar.

Een update die verkeerd uitpakte, zorgde nog eens voor 26.200 uur aan problemen. Bij elkaar lagen Europese telecomdiensten vorig jaar 55.900 uur plat.

Door natuurbranden was het telecomverkeer in totaal 35.300 uur niet beschikbaar. Zware neerslag en stevige wind zorgden voor 19.300 uur aan problemen.