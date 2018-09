Trump waarschuwt grote techbedrijven voor 'mededingingssituatie'

Trump heeft al een aantal dagen achter elkaar felle kritiek op de grote Amerikaanse socialemediabedrijven. De president zegt dat onder meer Google, Twitter en Facebook hem en het rechts-conservatieve geluid censureren.

Trump kreeg van Bloomberg de vraag of Google een mededingingsonderzoek heeft te vrezen. Daarbij kijkt de overheid of een bedrijf te groot en te machtig is. Als dat zo is wordt het bedrijf opgedeeld.

"Ik kan niks zeggen over opdelen, ook niet over Amazon of Facebook", aldus Trump. "Zoals je weet vinden veel mensen het een mededingingssituatie, met die drie. Maar ik kan daar geen commentaar over geven."

'Conservatieven worden oneerlijk behandeld'

Het is niet direct duidelijk waarom Amazon door Trump genoemd wordt, aangezien de webgigant geen groot sociaal medium heeft. Wel is Amazon-CEO Jeff Bezos ook eigenaar van de krant the Washington Post, een krant die volgens Trump "nepnieuws" verspreidt.

De president herhaalde voor de derde dag op rij dat "conservatieven erg oneerlijk behandeld worden" door Google. "Ik zal je vertellen dat er momenten zijn waarop we zeggen: 'Wauw dat is echt slecht, wat ze daar doen'".

Ook tijdens een campagnespeech haalde Trump zijn vete met Google, Twitter en Facebook er weer bij. De president beloofde het publiek dat hij censuur van sociale media tegen conservatieven zal aanvechten, meldt Reuters.

Trump waarschuwt: censuur kan ook andere kant op werken

"We laten grote bedrijven de conservatieve stem niet het zwijgen opleggen. Op een dag zou het ook de andere kant op kunnen gaan", waarschuwt de Amerikaanse president.

Trump richtte zijn pijlen de afgelopen dagen vooral op Google, dat zijn nieuwsoverzicht volgens de Amerikaanse president met een vooringenomen blik indeelt. Twitter en Facebook begeven zich met "rechtse censuur" volgens Trump ook op glad ijs.

Google zou volgens Trump de jaarlijkse State of the Union-toespraak van zijn voorganger Obama wel op zijn voorpagina hebben getoond, maar niet die van Trump. Google heeft die aantijging direct met bewijs kunnen ontkrachten.

Google verzet zich ook tegen de andere aantijgingen van de Amerikaanse president. Het nieuwsoverzicht dat Google-gebruikers zien is toegespitst op de gebruiker, en wordt door een algoritme samengesteld. Dat algoritme werkt volgens Google zonder politieke voorkeur, en kijkt alleen naar de betrouwbaarheid van nieuwssites.