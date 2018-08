Twitter eist van adverteerders in VS meer openheid over gevoelige zaken

Ook burgerrechten, gezondheidszorg, immigratie, de nationale veiligheid, sociale zekerheid, belastingen en handel staan op de lijst met onderwerpen, maakt Twitter donderdag bekend op zijn blog.

Daarnaast vallen alle advertenties die met een verkiezing te maken hebben of duidelijk aan een politieke kandidaat gelinkt kunnen worden onder het beleid. In juni kondigde Twitter ook al meer transparantie over politieke advertenties aan.

Met het beleid wil Twitter naar eigen zeggen de gebruikers van zijn platform beter informeren over de herkomst van advertenties die de uitslag van een verkiezing kunnen bepalen.

Twitter gaat alle organisaties die over deze onderwerpen willen adverteren keuren. Journalistieke organisaties die over de onderwerpen berichten vallen buiten de maatregel, maar moeten zich daarvoor ook laten beoordelen.

Sociale media nemen maatregelen

Sociale media staan in de Verenigde Staten onder druk vanwege de Russische beïnvloeding op sociale media. De Amerikaanse politici dreigen met wetgeving als het de sociale media niet lukt om buitenlandse inmenging op hun platformen tegen te gaan. In april getuigde Facebook-directeur Mark Zuckerberg al voor het Amerikaans Congres, over onder meer dit onderwerp.

Volgende week getuigt Twitter-directeur Jack Dorsey voor het Huis van Afgevaardigden. Hij is daarvoor uitgenodigd naar aanleiding van Republikeinse zorgen over de rol van het sociale medium bij het vermeende monddood maken van conservatieve politici en gebruikers.