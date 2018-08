WhatsApp zet in strijd tegen nepnieuws in India radioreclame in

In de radioreclames worden luisteraars opgeroepen om WhatsApp-berichten op hun betrouwbaarheid te controleren voor ze door te sturen, meldt The Times of India.

De reclames worden de komende weken uitgezonden op 46 Hindisprekende zenders van de Indiase publieke omroep All India Radio (AIR). Een woordvoerder zegt tegen The Times of India dat meer Indiase talen volgen.

In de strijd tegen nepnieuws heeft WhatsApp meerdere maatregelen genomen. Zo worden doorgestuurde berichten sinds juli als zodanig bestempeld. India telt ongeveer 200 miljoen WhatsApp-gebruikers, op bijna 1,3 miljard inwoners.

WhatsApp kan de inhoud van berichten niet analyseren, omdat de berichtendienst sterke versleuteling gebruikt die dat onmogelijk maakt. Het bedrijf weigert die versleuteling op verzoek van de Indiase overheid af te zwakken.