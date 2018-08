Openbaar Ministerie eist 240 uur taakstraf voor hacken rioolinstallatie

De 41-jarige man zou in 2017 en begin dit jaar acht keer bij de rioolinstallatie hebben ingebroken. Daarbij heeft hij achtduizend bestanden verwijderd, waardoor de monitoring en bediening van de installatie gevaar liep. Bij de hacks werden onder meer de pompen uitgezet.

De verdachte is sinds eind 2016 niet meer bij de gemeente Lopik in dienst. Hij werd ontslagen omdat hij onder een andere naam ook werkzaam was voor een rioolonderhoudsbedrijf. Dit bedrijf zou hij als verantwoordelijke voor het rioolbeheer ook opdrachten hebben verstrekt.

De gewiste bestanden zouden belastende informatie over de verdachte hebben bevat. De man ontkent dat hij na zijn ontslag in de systemen van de rioolinstallatie is ingelogd.