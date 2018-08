Facebook wiste foto Anne Frank Center met naakte Holocaust-slachtoffers

Het New Yorkse Anne Frank Center, een organisatie die zich inzet voor mensenrechten, publiceerde deze week een foto om een nieuw onderzoek over de Holocaust onder de aandacht te brengen. Facebook verwijderde het bericht, meldt The Verge.

Op het plaatje dat stamt uit de Tweede Wereldoorlog was een groep naakte, ondervoede kinderen te zien. Hoewel het plaatje oud en vervaagd oogt, trad Facebooks strenge naaktbeleid waarschijnlijk alsnog in werking.

De organisatie zegt na een vraag om uitleg bij Facebook geen reactie te hebben gekregen. Dat gebeurde pas nadat het Anne Frank Center het voorval openbaar maakte op Twitter, waar het plaatje overigens niet werd verwijderd.

"Facebook verwijderde een bericht over Holocaust-onderwijs omdat het de regels zou overtreden", schrijft de organisatie. "Jullie hebben ons geen reden gegeven."

Enkele uren na het openbare bericht maakte Facebook de blokkade ongedaan. "In onze richtlijnen staat dat mensen geen naaktfoto's van kinderen mogen plaatsen", stelt het bedrijf. "Maar we zien dat de gedeelde afbeelding van het Anne Frank Center van een belangrijke, historische waarde is."

Al eerder ophef om historische foto

Het naaktfilter van Facebook kwam in 2016 in een soortgelijke situatie in het nieuws. Destijds werd een bericht van een Noorse krant verwijderd vanwege een foto van een naakt kind.

Toen ging het om de bekende foto van het Vietnamese meisje dat onder de brandwonden zit na een napalmaanval. Ook dit bericht werd later alsnog door Facebook toegestaan vanwege het historische belang.