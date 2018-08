Trump deblokkeert 41 Twitter-accounts na uitspraak rechter

Trump deblokkeerde de 41 Twitter-accounts afgelopen dinsdag, meldt Reuters. Het gaat om volgers van het persoonlijke Twitter-account van Trump, @realDonaldTrump.

In mei oordeelde een Amerikaanse rechter dat Trump op dat account geen volgers mag blokkeren. "Het blokkeren van gebruikers heeft als gevolg dat gebruikers niet meer direct de interactie kunnen aangaan met de tweets van de president", stond in het oordeel van de rechter. "Op die manier wordt de vrijheid van meningsuiting daadwerkelijk, hoewel bescheiden, ingeperkt. Meer is er niet nodig om de grondwet te schenden."

Trump kreeg na zijn beëdiging als president van de VS ook de beschikking over het officiële presidentsaccount @POTUS. Dat account heeft echter minder dan de helft van het aantal volgers dat Trump op zijn privéaccount heeft.

Niet alle gebruikers zijn gedeblokkeerd

Trump gebruikt zijn persoonlijke account dan ook regelmatig om mededelingen over zijn beleid te doen, om zijn mening te geven over het nieuws of om bijvoorbeeld buitenlandse regeringsleiders aan te spreken.

Nadat de rechter in mei uitspraak deed, deblokkeerde Trump de accounts van de zeven mensen die de rechtszaak hadden aangespannen. Toch bleven veel accounts nog steeds geblokkeerd.

Een van de aanklagers was een instituut van de Columbia University dat zich inzet voor de naleving van het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet, dat de vrijheid van meningsuiting regelt.

Dat instituut stuurde het Amerikaanse ministerie van Justitie begin augustus een lijst met 41 accounts die nog steeds door Trump werden geblokkeerd. De 41 gedeblokkeerde accounts zijn lang niet alle accounts die Trump op Twitter heeft geblokkeerd. Zo zegt actrice Rosie O'Donnell dat ze nog steeds door Trump geblokkeerd is.

Trump heeft veel kritiek op sociale media

President Trump heeft deze week zelf veel kritiek op het blokkeerbeleid van sociale media. Zo noemde hij het eerder deze week gevaarlijk dat Facebook en Twitter gebruikers om hun mening blokkeren.

Later zei Trump ook dat Google enkel "nepnieuws" over hem toont, waarmee hij vooral doelt op nieuws van linkse media. Google ontkent die aantijging stellig en zegt dat algoritmes het nieuwsoverzicht bepalen, ongehinderd door politieke voorkeuren.

Trump zei tegenover de Amerikaanse pers dat Google, Twitter en Facebook zich "op glad ijs begeven" door gebruikers te blokkeren.