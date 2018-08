Instagram gaat meer gebruikers verifiëren

Instagram geeft bekende gebruikers met veel volgers voortaan de mogelijkheid om zelf verificatie aan te vragen, meldt het sociale medium dinsdag.

Geverifieerde gebruikers zijn te herkennen aan een blauw vinkje. Voorheen kon zo'n vinkje alleen op ingewikkelde wijze door bijvoorbeeld een vertegenwoordiger bij Instagram aangevraagd worden.

Nu kan het aanvragen van zo'n vinkje vanuit de instellingen van de Instagram-app. Gebruikers moeten hun volledige naam opgeven en een identificatiemiddel naar Instagram sturen.

Meer informatie over bekende gebruikers

Gebruikers kunnen voortaan ook zelf meer informatie over geverifieerde accounts opvragen. In de komende weken voegt Instagram de knop 'Over dit account' toe aan het menu van geverifieerde accounts.

Wie op de knop drukt, ziet de datum waarop het Instagram-account werd aangemaakt, het land van waaruit het account beheerd wordt, accounts met gedeelde volgers en alle wijzigingen aan de gebruikersnaam in het afgelopen jaar. Ook is te zien of en met welke reclames het account adverteert.

Volgens Instagram krijgen gebruikers zo meer inzicht in de accounts die zij volgen en kunnen zij beter beoordelen of die accounts betrouwbaar zijn. Onlangs werden nog honderden Russische en Iraanse Facebook- en Instagram-accounts verwijderd, omdat ze gebruikt werden om met gecoördineerde acties misleidende berichten te plaatsen.

Veiligere manier van tweestapsverificatie

Instagram ondersteunde al een tijd tweestapsverificatie. Daarbij kunnen gebruikers hun telefoonnummer aan hun account koppelen. Bij het inloggen is dan naast het wachtwoord ook een eenmalige sms-code nodig.

Naast die sms-methode kunnen gebruikers nu ook een authenticatie-app gebruiken om zo'n eenmalige code te genereren. Die functie zit in populaire wachtwoordbeheerders als 1Password en LastPass. Ook zijn er losse apps, zoals Google Authenticator en Authy.

Beveiliging met een authenticatie-app is iets veiliger dan het gebruik van sms, omdat een sms-bericht in theorie onderschept zou kunnen worden. Toch is ook de methode met sms-code nog steeds vele malen veiliger dan beveiliging met alleen een wachtwoord.