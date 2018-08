Google toont volgens Trump enkel 'nepnieuws' over hem

"Zoekresultaten voor 'Trump News' laten alleen berichten van nepnieuwsmedia zien", aldus de president op Twitter. "Met andere woorden: er is mee gesjoemeld." Daarbij is door Trump naar de eerste 100 resultaten gekeken, waarvan er 96 volgens hem naar linkse media zouden verwijzen.

Bij de definitie 'linkse media' baseert Trump zich op een lijst van de voormalige CNN-journalist Sharyl Attkisson, die media op politieke voorkeur probeerde in te delen en recent bij Fox News te zien was.

Veel linkse media hebben de afgelopen twee jaar kritische artikelen over Trump geschreven. De president deed dit vaak af door het "nepnieuws" te noemen. Hij noemde recent bijvoorbeeld de veroordeling van zijn voormalige campagneleider Paul Manafort een "heksenjacht". Manafort is veroordeeld voor fraude.

De president zegt dat "de situatie behandeld zal worden". Het is onduidelijk wat hij daar precies mee bedoelt. "Google en andere bedrijven verbergen conservatieve geluiden en goede informatie en nieuws", vervolgt Trump. "Ze beïnvloeden wat we wel of niet te zien krijgen."

'Google, Facebook en Twitter begeven zich op glad ijs'

President Trump ging later op de dag nogmaals in op het onderwerp, dit keer tegenover de Amerikaanse pers. "Ik denk dat Google misbruik maakt van een hoop mensen", zei Trump tijdens een persconferentie in zijn kantoor.

"Als je ziet wat Google doet, en Twitter en Facebook; dat kan je niet zomaar doen met mensen. We krijgen duizenden en duizenden klachten binnen. Google en Twitter en Facebook begeven zich op glad ijs en ze moeten voorzichtig zijn want het is niet eerlijk voor grote groepen van de samenleving", aldus de Amerikaanse president.

Google ontkent: algoritmes bepalen samenstelling nieuwsoverzicht

Google heeft dinsdagmiddag op de beschuldigingen van Trump gereageerd door stellig te ontkennen dat de zoekresultaten bevooroordeeld zijn ten nadele van hem.

De zoekmachine van Google gebruikt een algoritme om te bepalen welke zoekresultaten getoond worden. Daarbij wordt gekeken naar welke sleutelwoorden er precies in een artikel genoemd zijn, maar ook naar welke sites op andere pagina's vaak wordt verwezen. Op die manier definieert het algoritme welke sites vermoedelijk betrouwbaar zijn.

"Onze zoekmachine wordt niet gebruikt om een politieke agenda vast te stellen en wij beïnvloeden onze resultaten niet naar een politieke ideologie", zegt een woordvoerder van Google. "Elk jaar voeren we honderden verbeteringen door aan onze algoritmen om ervoor te zorgen dat ze hoogwaardige inhoud krijgen als antwoord op vragen van gebruikers. We werken voortdurend aan het verbeteren van Google Zoeken en we rangschikken zoekresultaten nooit om het politieke sentiment te manipuleren."

Google onderneemt al langere tijd actie tegen nepnieuws. Externe sites als Snopes controleren of nieuws als 'nep' bestempeld kan worden. Als dat het geval is, bestempelt de zoekmachine het als zodanig.