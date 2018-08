Verenigde Naties willen regulering van autonome wapens openhouden

"Op dit moment is er nog geen overeenstemming over de opties", zegt Amandeep Gill, de voorzitter van de VN-onderzoeksgroep naar autonome wapens, tegen techwebsite The Verge​.

Dodelijke autonome wapens of 'killer robots' zijn voertuigen, drones en andere militaire robots die personen kunnen doden zonder een direct akkoord van een mens.

De VN discussieert al enkele jaren over de technologie, onder meer over de exacte rol die een mens speelt in het gebruik van autonome wapens. Deskundigen en mensenrechtenorganisaties waarschuwen regelmatig voor het gevaar van de zogenaamde 'killer robots'.

Tegen The Verge zegt Gill dat hij niet wil reageren op de bangmakerij. "Ik denk dat het onverstandig is om beleid te baseren op angst", zegt hij. "Als serieuze beleidsmakers kijken we naar wat de huidige technologische situatie is en hoe die zich waarschijnlijk gaat ontwikkelen."

De VN spreekt deze week over het beleid voor autonome wapens. De discussies gaan onder meer over de exacte definitie van autonome wapens, de rol van de mens in het gebruik ervan en de plek van de technologie in internationaal humanitair recht.