'Russische trolaccounts zaaien verdeeldheid over vaccinaties'

Dat schrijven onderzoekers van drie prestigieuze Amerikaanse universiteiten in het wetenschapsblad American Journal of Public Health.

De trolaccounts kozen geen kant in het vaccinatiedebat, maar stuurden beledigingen naar zowel voor- als tegenstanders van vaccinaties. Ze wilden mensen zo tegen elkaar opzetten en onrust zaaien.

"Ze gebruiken vaccinatie om een wig te drijven tussen mensen", schrijven de onderzoekers. De wetenschappers keken naar tweets over vaccinaties die tussen 2014 en 2017 zijn verstuurd.

Russische accounts trolden verkiezingen VS al

Veel berichten zijn afkomstig van accounts die in verband zijn gebracht met het Internet Research Agency (IRA), een 'trollenfabriek' in Sint-Petersburg die banden heeft met de Russische overheid. In februari bleek nog dat zeker 3.800 accounts van IRA tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen Russische propaganda of nepnieuws hebben verspreid.

In sommige tweets werd beweerd dat vaccins autisme kunnen veroorzaken, gevaarlijke hoeveelheden kwik bevatten of dat ze deel uitmaken van een geheim plan om de mensheid te onderdrukken. Andere tweets vielen medicijnfabrikanten aan.

Maar in andere berichten, soms geplaatst door dezelfde accounts, stond bijvoorbeeld dat vaccinaties verplicht moeten worden. "Je kunt niets doen aan domheid. Laat ze maar sterven aan de mazelen", stond in een van de tweets.

Wantrouwen jegens vaccins leidt tot uitbraak mazelen

Volgens de onderzoekers worden veel antivaccinatietweets geplaatst door accounts waarvan onduidelijk is wie ze beheert. Het kan gaan om bots, mensen of hybride accounts die soms door mensen worden aangestuurd en soms zelfstandig te werk gaan.

"Door beide kanten te bespelen, willen ze het vertrouwen in vaccinatie aantasten en ons blootstellen aan de risico's van besmettelijke ziektes", stelt één van de onderzoekers.

Eerder deze week waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor een uitbraak van mazelen in Europa. De oorzaak is volgens de WHO het dalende aantal ouders dat hun kinderen tegen besmettelijke ziektes laat vaccineren.