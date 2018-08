Facebook markeert berichten van Nederlandse media onterecht als spam

Een tipgever van NU.nl meldt dat ook berichten van de NOS, het AD en de Belgische krant Het Laatste Nieuws als spam worden gemarkeerd. Het probleem lijkt zich ook voor te doen in het buitenland.

"We hebben dit bericht verwijderd omdat we vinden dat het eruit ziet als spam", staat in de melding. "Als je dit hebt geplaatst en het geen spam vindt, kun je ons dat laten weten."

Nadat een gebruiker meldt dat het bericht onjuist is gemarkeerd als spam, kan het verwijderde bericht hersteld worden. Het is onduidelijk of dat een automatisch proces is of dat een moderator de berichten handmatig beoordeelt.

Een woordvoerder van Facebook in Nederland laat donderdagavond aan NU.nl weten dat het om een bug gaat. Het bedrijf brengt een update uit waardoor de fout niet meer voor zou moeten komen.

