Lekkende NSA-medewerker veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf

De 26-jarige Reality Winner lekte geheime informatie over Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen aan de nieuwssite The Intercept. Zij werkte destijds voor Pluribus, een bedrijf dat diensten levert voor de Amerikaanse inlichtingendienst NSA.

Aanvankelijk ontkende Winner de aantijging, maar in juni bekende ze schuldig te zijn. Ze is veroordeeld op basis van de Amerikaanse spionagewet. De Amerikaanse overheid beweert niet dat Winner probeerde de informatie te delen met een buitenlandse mogendheid.

De gelekte documenten betroffen informatie over een Russische poging om inloggegevens van medewerkers van stembureaus te achterhalen en over een hackpoging op een Amerikaanse leverancier van stemsoftware. Winner werd opgepakt in juni 2017, kort na de publicatie van The Intercept, en zit sindsdien in de gevangenis.

De gevangenisstraf van 63 maanden is de langste die ooit is opgelegd aan iemand die geheime informatie lekte. The Intercept noemde de veroordeling van Winner onlangs "oneerlijk en ongeëvenaard".