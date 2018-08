VodafoneZiggo start test met gigabitnetwerk

Twintig huishoudens in de Utrechte wijk Oog in Al kunnen de hogere snelheid gebruiken tijdens de testperiode in de komende maanden.

Bij de test wordt een nieuw kabelnetwerk met Docsis 3.1-technologie getest. Hierdoor kunnen bestaande televisiekabels een hogere internetsnelheid aanbieden dan voorheen het geval was.

Volgens de provider kan een snelheid van maximaal 5 gigabit per seconde voor downloads en 1 gigabit per seconde voor uploads worden bereikt. Daarnaast zou de reactietijd op de lijn worden verlaagd.

Niet de eerste gigabitprovider

VodafoneZiggo is niet de eerste partij die gigabitsnelheden wil aanbieden. Nederland telt op het moment meerdere glasvezelproviders, die op specifieke locaties vergelijkbare snelheden bereiken.

De provider Tweak biedt in Almere bijvoorbeeld een glasvezelabonnement met gigabitsnelheden. In Leeuwarden begon Mijndomein met een pilot in Leeuwarden waarbij vergelijkbare snelheden worden bereikt.

Het netwerk van VodafoneZiggo is landelijk dekkend, waardoor de provider op termijn de hogere snelheid aan meer mensen kan aanbieden. Het bedrijf hoopt dat in 2020 te doen.