Eerste beelden van Facebook-stemassistent Aloha gelekt

De beelden werden door softwareonderzoeker Jane Manchun Wong gedeeld op Twitter. Door de code van de Facebook-app te manipuleren, kon ze de verborgen stemdienst alvast opstarten.

De Aloha-assistent is nu nog karig wat betreft functionaliteit. De video laat zien hoe gebruikers stemcommando's kunnen invoeren. De assistent zelf is nog niet te horen, omdat er een foutmelding in beeld komt als deze moet antwoorden.

Facebook werkt aan slimme luidspreker

Facebook werkt al langere tijd aan een slimme luidspreker. De plannen hiervoor werden echter gepauzeerd, vlak nadat het bedrijf onder vuur kwam te liggen door misbruik van Facebook-data door Cambridge Analytica.

Het lijkt erop dat de ontwikkeling van de bijbehorende stemassistent intern wel is voortgezet. Het is echter niet bekend of en wanneer de functie voor gebruikers beschikbaar zal worden gesteld.