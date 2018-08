Spanningen VS en Rusland lopen op na beschuldiging Microsoft over hackers

Microsoft maakte dinsdag in een rapport bekend dat Russische hackers hun pijlen zouden hebben gericht op de Amerikaanse Senaat en twee Republikeinse denktanks. De hackersgroep, Fancy Bear, wordt in verband gebracht met de Russische militaire inlichtingendienst GRU.

Zowel Republikeinen als Democraten hebben kritiek op de Amerikaanse president Donald Trump, onder meer vanwege de gebrekkige reactie op de vermeende inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Microsoft concludeerde dinsdag in een rapport dat de Russische hackers de websites van de Amerikaanse Senaat en twee Amerikaanse denktanks hadden nagemaakt, in een poging om wachtwoorden en andere gegevens te stelen.

De twee Republikeinse organisaties zijn het op veel punten niet eens met het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. De denktanks pleiten onder meer voor sancties tegen Moskou en spreken zich uit tegen de machtsverhoudingen in Rusland.

Microsoft zegt dat het bedrijf geen bewijs heeft dat de hackers succesvol wachtwoorden of andere gegevens hebben buitgemaakt. Het bedrijf heeft het beheer van de betreffende zes websites inmiddels overgenomen.

Rusland noemt beschuldiging 'heksenjacht'

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de beschuldiging van Microsoft dat Russische hackers twee Republikeinse denktanks hebben aangevallen een heksenjacht.

"Het is spijtig dat een groot internationaal bedrijf, dat al lange tijd actief is in de Russische markt, zich moet mengen in een heksenjacht die Washington in zijn greep houdt", schrijft het ministerie in een verklaring.

Ook betwijfelt het Kremlin de betrouwbaarheid van Microsofts conclusies. "We hebben geen idee over welke hackers ze het hebben", zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov dinsdag tegen verslaggevers.

"Over wie hebben ze het precies?", zei Peskov. "We begrijpen niet wat het bewijs en de basis is waarop zij deze conclusie trekken. Die informatie ontbreekt."

Een anonieme Russische diplomaat zegt tegen persbureau Interfax dat Microsoft met de beschuldiging een pion in het geopolitieke spel van de Verenigde Staten is.

Brad Smith, juridisch hoofd bij Microsoft, zegt dat Rusland het in aanloop naar de Amerikaanse congresverkiezingen in november zowel op de Democraten als Republikeinen gemunt heeft. In november vinden verkiezingen voor het volledige Huis van Afgevaardigden plaats. Ook een deel van de zetels in de Senaat wordt opnieuw verdeeld.