Uitvinder van BitTorrent weg bij bedrijf

Cohen wil in gesprek met TorrentFreak niet verder uitweiden over zijn vertek.

Inmiddels werkt de uitvinder aan een nieuw bedrijf, waarvoor hij een milieuvriendelijke cryptomunt ontwikkelt. Cohen is altijd geïnteresseerd geweest in cryptovaluta's, maar heeft zich al vaker uitgesproken tegen bepaalde aspecten van munten zoals de bitcoin. Met name het torenhoge energieverbruik is hem een doorn in het oog.

Cohen onthulde het BitTorrent-protocol in 2001. Met de technologie is het mogelijk bestanden uit te wisselen, een technologie die vaak wordt gebruikt bij piraterij.

Sinds 2004 wordt het protocol beheerd door het bedrijf BitTorrent Inc. Deze onderneming zoekt naar manieren waarop de downloadtechnologie kan worden ingezet voor legale doeleinden.

Overname

In juni 2018 werd het bedrijf overgenomen door blockchainstart-up Tron, die ook een eigen cryptomunt heeft gemaakt.

Het gaat al tijden slecht met BitTorrent. In 2016 ontsloeg het bedrijf zijn CEO's. Ook stopte de onderneming met een muziekdienst waarmee gestreamd werd via het BitTorrent-protocol.