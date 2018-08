Twitter-CEO: 'We discrimineren niet op politieke voorkeur'

Dorsey zegt dat in gesprek met Amerikaanse nieuwszender CNN. "Ik denk dat we voortdurend moeten laten zien dat we onze eigen vooroordelen niet toevoegen, waarvan ik volledig toegeef dat die meer naar de linkerkant neigen", aldus Dorsey.

Twitter kreeg deze week kritiek van twee kanten toen het weigerde om rechtse complotdenker Alex Jones en zijn website InfoWars van Twitter te verbannen. De Twitter-accounts van Jones en InfoWars kregen eerder deze week wel allebei een schorsing van zeven dagen opgelegd. Op deze accounts kunnen daarom een week lang geen berichten verschijnen.

Veel andere sociale media en technologiebedrijven schrapten de afgelopen tijd de kanalen van Jones. Onder meer YouTube, Apple en Facebook verwijderden video's, podcasts en profielen van Jones en InfoWars wegen haatzaaien, intimidatie en het overtreden van de voorwaarden. Linkse critici verwijten Twitter een gebrek aan daadkracht, rechtse critici vinden dat Twitter zijn politieke kleur alsnog te veel laat zien.

Trump: 'Ze leggen rechts geluid aan banden'

Twitter wil Jones en InfoWars niet definitief schorsen. Volgens Twitter-CEO Dorsey is zijn bedrijf in het verleden niet duidelijk en transparant genoeg geweest over de afwegingen die het maakt bij het verbannen van accounts, en dat politieke voorkeur van medewerkers daar geen rol in zou spelen.

"De echte vraag is: doen we iets op basis van onze eigen politieke ideologie of standpunten? Dat doen we niet", aldus Dorsey. Wel maakt het bedrijf volgens Dorsey soms de afweging om tweets niet in algemene tijdlijnen te tonen, als die bijvoorbeeld niet volledig tegen de richtlijnen van Twitter zijn maar wel aanstootgevend kunnen zijn.

De Amerikaanse president Donald Trump mengde zich zaterdag ook in de discussie. "Sociale media discrimineren absoluut tegen republikeinse/conservatieven stemmen. Namens de regering-Trump zeg ik luid en duidelijk dat we dat niet laten gebeuren. Ze leggen de opinies van veel rechtse mensen aan banden, terwijl ze niks doen met anderen", aldus Trump op Twitter.