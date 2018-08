Google laat koeling datacenters volledig over aan kunstmatige intelligentie

In 2016 ontwikkelde Google samen met DeepMind al een kunstmatige intelligentie die aanbevelingen doet over de temperatuur in de datacenters. Tot nu toe werden die aanbevelingen nog door mensen doorgevoerd.

Sinds een aantal maanden zit de kunstmatige intelligentie in een aantal datacenters van Google direct aan de knoppen, meldt DeepMind. Het systeem wordt wel in de gaten gehouden door mensen, maar regelt de temperatuur in principe autonoom.

DeepMind leest elke vijf minuten duizenden speciale sensoren uit, die de temperatuur in het hele datacenter nauwkeurig bijhouden. Het zogenoemde neurale netwerk van DeepMind voorspelt op basis van die data welke gevolgen wijzigingen in temperatuur zullen hebben.

​Energieverbruik daalde al met 30 procent

Dat zorgde voor een energiebesparing van 30 procent in de maanden sinds DeepMind de volledige controle over de koelsystemen kreeg. DeepMind meldt dat de kunstmatige intelligentie al negen maanden zelfstandig werkt in enkele datacenters. Het is niet duidelijk in hoeveel van Google's datacenters het systeem wordt ingezet.

Google verwacht de komende tijd een nog hogere gemiddelde energiebesparing te krijgen dankzij kunstmatige intelligentie.

De beheerders van de datacenters hadden Google zelf gevraagd om de temperatuurcontrole direct door DeepMind te laten regelen. Zij dachten dat er veel winst te behalen zou zijn door het systeem veel vaker en fijnmaziger de temperatuur te laten bijstellen.

DeepMind gaf de beheerders zelfs inzichten waar zij zelf niet aan hadden gedacht. Zo blijkt het energiezuiniger om het koelen van de centers te verdelen over meer in plaats van minder apparatuur. Ook bedacht de kunstmatige intelligentie om in de winter het koude leidingwater vaker aan de spreken, omdat de temperatuur toen lager lag dan normaal.