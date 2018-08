Tienerhacker Apple heeft geen gebruikersdata buitgemaakt

De zestienjarige hacker uit de Australische stad Melbourne bekende donderdag schuld voor het hacken van Apple. Het technologiebedrijf zegt nu dat de tiener geen data van klanten heeft buitgemaakt, meldt The Guardian.

"Bij Apple beschermen we onze netwerken waakzaam en hebben we speciale beveiligingsteams die reageren op dreigingen", zegt een woordvoerder van Apple. "In dit geval ontdekten onze teams ongeautoriseerde toegang, hebben die gestopt en bij de autoriteiten gemeld."

"We willen onze klanten verzekeren dat op geen enkel punt tijden dit incident hun data in gevaar is geweest", zegt Apple. De tiener werd aangegeven bij de FBI, die de zaak overdroeg aan de Australische politie.

Volgens zijn advocaat heeft de tiener het netwerk van Apple het afgelopen jaar meerdere keren gehackt, omdat hij opkijkt tegen het bedrijf. Hij zou hebben gehoopt ooit bij Apple te kunnen werken.

Uitspraak in de zaak volgt in september.