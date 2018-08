Facebook geeft analysebedrijf opnieuw toegang na tijdelijke schorsing

De samenwerking met Crimson Hexagon is hersteld na een onderzoek, bevestigt Facebook in gesprek met VentureBeat.

Crimson Hexagon verzamelt openbare informatie van sociale media. In 2016 zou het bedrijf door een softwarefout afgeschermde berichten van Facebooks dochterbedrijf Instagram in handen hebben gekregen.

Facebook schorste het bedrijf in juli, om te onderzoeken hoe het analysebedrijf data verzamelt, opslaat en deelt. Destijds benadrukte het sociale medium dat het er vooralsnog niet naar uitzag dat Crimson Hexagon onrechtmatig informatie van Facebook of Instagram verzameld had.

In een verklaring schrijft Crimson Hexagons financieel directeur Dan Shore dat Facebook in het onderzoek vooral geïnteresseerd was in de samenwerking met overheidsorganen. Volgens een eerder onderzoek van The Wall Street Journal heeft het analysebedrijf gewerkt met onder meer Amerikaanse overheden en de Turkse overheid.

Turkije zou de diensten van Crimson Hexagon in 2014 gebruikt hebben om Twitter te blokkeren. Financieel directeur Shore schrijft dat voor zover bij het bedrijf bekend is, geen enkele overheid de verzamelde data van sociale media voor surveillancedoeleinden gebruikt heeft.

Dataschandaal met Cambridge Analytica

Facebooks samenwerking met databedrijven ligt onder een vergrootglas sinds het dataschandaal met Cambridge Analytica naar buiten kwam. Dit analysebedrijf kreeg volgens Facebook onrechtmatig de profielen van maximaal 87 miljoen Facebook-gebruikers in handen.

Cambridge Analytica gebruikt data van sociale media om psychologische profielen van mensen op te stellen. Het bedrijf heeft onder meer gewerkt voor de verkiezingscampagne van de Amerikaanse president Donald Trump.