'Amazon biedt populaire YouTubers miljoenen voor overstap naar Twitch'

Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van verschillende YouTubers die door Amazon zouden zijn benaderd.

Twitch is ontstaan als dienst waarmee gamers hun voortgang in spellen live aan anderen kunnen laten zien. De dienst werd in 2014 voor 970 miljoen dollar door Amazon overgenomen.

In 2015 startte YouTube de Twitch-concurrent YouTube Gaming. Maar voorlopig blijft Twitch de populairste site in zijn soort.

Will Smith zou zijn benaderd

Amazon zou nu van plan zijn YouTube naar de kroon te steken, door van Twitch een algemenere videosite te maken. Twitch zou daarom verschillende populaire YouTubers een contract hebben aangeboden.

In sommige gevallen zouden zelfs meerdere miljoenen dollars zijn geboden om bekende YouTube-persoonlijkheden exclusief op Twitch te krijgen.

Onder anderen acteur Will Smith zou door Amazon zijn benaderd. Hij is goed voor ruim drie miljoen abonnees en plaatst wekelijks video's die miljoenen keren worden bekeken.

Ook lifestylevlogger Gigi Gorgeous zou een aanbod hebben gehad. Gorgeous heeft ruim 2,7 miljoen abonnees.

YouTube biedt ook miljoenen

YouTube is vooralsnog veruit het grootste algemene videoplatform. YouTube had volgens marktanalist ComScore in juni op desktopcomputers alleen al 139 miljoen unieke kijkers. Twitch kwam in dezelfde maand tot elf miljoen unieke kijkers.

Twitch zou vooral gebruik willen maken van de groeiende onrust onder grote YouTubers, die zich zorgen maken of zij via de site wel genoeg geld kunnen blijven verdienen.

Kritiek op richtlijnen van YouTube

Ook hebben veel YouTubers kritiek op de richtlijnen van YouTube. Zo had het bedrijf pas laat ingegrepen na een incident met de populaire YouTuber Logan Paul. Hij poseerde in een YouTube-video lachend naast een zelfmoordslachtoffer.

YouTube reageerde hier pas laat op. Het incident leidde weken later wel tot een nieuwe richtlijn die schadelijke video's op YouTube lastiger vindbaar zou moeten maken.

YouTube zou op zijn beurt YouTubers benaderen om een tegenbod te doen.