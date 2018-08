Betaalsysteem Keolis-bussen toegankelijk door wachtwoord '1234'

Dat ontdekte ICT'er Melvin Morssink, nadat hij tijdens een busrit zag dat de automaten waarmee passagiers een kaartje kunnen kopen van de betreffende software voorzien was, meldt Omroep Flevoland.

Het gaat om TeamViewer, een programma waarmee een gebruiker vanaf een ander apparaat met het scherm van een computer mee kan kijken. Nadat Morssink thuis het apparaat in de bus had gekoppeld aan het wachtwoord '1234', kon hij naar eigen zeggen uiteindelijk de betaalgegevens van zeven bussen inzien.

Volgens een woordvoerder van Keolis kon de ICT'er wel in het betaalsysteem, maar waren de gegevens die hij daar kon inzien door versleuteling onleesbaar. "Hij heeft ons geen bewijs laten zien dat hij daadwerkelijk inzicht had in de betaalgegevens", zegt een woordvoerder van Keolis.

Keolis heeft het wachtwoord voor de dienst inmiddels aangepast. De vervoerder verzorgt openbaar vervoer in onder meer delen van Gelderland, Utrecht, Flevoland en Overijssel. Eind 2017 is de regionale vervoerder Syntus opgegaan in het bedrijf.