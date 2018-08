'Hackers tonen verkeerde vitale functies op apparatuur ziekenhuizen'

Dat ontdekte het onderzoeksteam van antivirusmaker McAfee.

De onderzoekers kochten een monitor op eBay die wordt gebruikt om de hartslag, het zuurstofniveau en de bloeddruk van de patiënt in de gaten te houden. Na een simpele aanval konden ze binnendringen in het systeem.

Door het apparaat te hacken, was het mogelijk om andere informatie te tonen. Hierdoor kan het lijken alsof een patiënt een hoge bloeddruk heeft, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is.

Een cyberaanval kan er op deze manier voor zorgen dat iemand medicijnen toegediend krijgt wanneer dit eigenlijk niet nodig is. Afhankelijk van de vermeende ziekte kan dat gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Ook is het mogelijk dat iemand langer dan noodzakelijk in een ziekenhuis wordt gehouden.

Nog geen plannen om lek te verhelpen

Het is vooralsnog onduidelijk of de aanvalsmethode al eens in de praktijk is toegepast. Volgens McAfee moet een aanvaller op hetzelfde netwerk zitten om de monitorapparatuur te kraken.

De makers van de ziekenhuisapparatuur hebben nog geen plannen aangekondigd om het lek te verhelpen met een software-update.