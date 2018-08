Democratische Partij VS dagvaardt Wikileaks via Twitter

De tweet werd op vrijdag verstuurd vanaf een nieuw Twitter-account, dat alleen voor dit bericht gemaakt lijkt te zijn.

De Democraten beschuldigen Wikileaks van inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In 2016 werd de Democratische Partij getroffen door hackers, waarbij e-mails werden gestolen. Wikileaks publiceerde informatie afkomstig uit deze mails.

In de dagvaarding worden ook de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische overheid beschuldigd van een "poging om het Amerikaanse politieke klimaat te destabiliseren".

Dagvaardingen mogen gedeeld worden via Twitter

Het is niet voor het eerst dat er een dagvaarding via Twitter wordt verstuurd. Een rechter in Californië bepaalde eerder al dat een dagvaarding via Twitter gedeeld mag worden, mits de gebruiker actief is op het sociale netwerk.

Volgens het advocatenkantoor van de Democraten is dat het geval bij Wikileaks. Toen een maand geleden werd verzocht of de dagvaarding via Twitter gedeeld mocht worden, merkten de advocaten op dat het account actief over de rechtszaak had getweet en hiervan al op de hoogte was.