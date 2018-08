'Spotify test overslaan van reclames in gratis versie'

De muziekdienst experimenteert met de functie in Australië, zegt Spotify-topvrouw Danielle Lee tegen AdAge.

Door reclames over te slaan, hoopt Spotify te leren welke advertenties gebruikers wel willen horen en zien. Lee vergelijkt het met de Discover Weekly-afspeellijst van Spotify, waarbij gebruikers muziek krijgen voorgeschoteld op basis van artiesten en nummers waar ze veel naar geluisterd hebben.

"Als we persoonlijkere reclames kunnen bieden, heeft dat meer zin voor de adverteerders", zegt Lee. De test kan ertoe leiden dat gebruikers minder naar advertenties luisteren, maar dat reclame die wel beluisterd wordt beter bij de juiste doelgroep terechtkomt.

Adverteerders hoeven niet te betalen voor advertenties die worden overgeslagen. Daarentegen wil Spotify wel meer aan reclames verdienen die beluisterd worden. Het is niet bekend of de test later voor gebruikers wereldwijd uitgerold wordt.

Gratis versie met reclames

Mensen zonder betaald Spotify-abonnement kunnen wel naar muziek luisteren, maar krijgen tussen de nummers door reclames te horen. Wereldwijd zijn er 101 miljoen maandelijkse Spotify-gebruikers met een gratis account, naast 83 miljoen mensen met een betaalde versie.

In maart maakte Spotify voor zijn beursgang bekend dat ongeveer twee miljoen gebruikers reclames omzeilden in de gratis versie van de muziekdienst. Dat deden ze via onofficiële apps. Spotify ontzegde de gebruikers toegang tot de dienst, maar die konden daarna weer luisteren via de officiële app.