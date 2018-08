Sociaal medium Gab verwijdert antisemitische berichten onder druk Microsoft

Gab wordt gehost op de servers van Microsoft, dat zegt de "belangrijke verantwoordelijkheid te hebben dat zijn diensten niet misbruikt worden om tot geweld op te roepen", meldt de Britse publieke omroep BBC.

Een gebruiker van Gab plaatste twee antisemitische berichten op het sociale medium. Microsoft dreigde vervolgens de stekker uit de Gab-servers te trekken als het bedrijf deze berichten niet binnen 48 uur zou verwijderen.

De gebruiker, de neonazi Patrick Little, beloofde de berichten te verwijderen, maar kwam deze vooralsnog niet na. Om maatregelen van Microsoft te voorkomen, besloot Gab de berichten zelf te verwijderen. "We hadden geen keuze", schreef directeur Andrew Jones op zijn eigen website. "Een van de berichten van Patrick Little is ongetwijfeld in strijd met onze richtlijnen - en mogelijk de Amerikaanse wet."

Gab wordt ook wel gezien als een alternatief sociaal medium. Het bedrijf verzet zich tegen concurrenten als Twitter en Facebook, die volgens Gab censuur toepassen. Het sociale medium heeft naar eigen zeggen ruim een half miljoen gebruikers.