Dropbox ziet aantal betalende klanten in jaar tijd met twee miljoen groeien

Dat maakte het bedrijf bekend bij de presentatie van zijn cijfers over het tweede kwartaal van 2018. De groei betekent een toename van 20,2 procent. Een jaar geleden had Dropbox nog 9,9 miljoen betalende klanten.

De omzet kwam in het tweede kwartaal uit op 339 miljoen dollar (omgerekend bijna 295 miljoen euro), 27 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Wel leed het bedrijf nog een verlies van 4 miljoen dollar. Een jaar eerder was dat nog 26,8 miljoen dollar.

Dropbox ging in maart naar de beurs en is sindsdien verplicht om elk kwartaal over het gebruik en de financiële gezondheid van het bedrijf te rapporteren. Het is donderdag voor de tweede keer dat Dropbox financiële cijfers openbaar maakt.